Flamengo'da Vitor Pereira dönemi

Flamengo, takımın başına Vitor Pereira'nın getirlidğini açıkladı.

Brezilya temsilcisinden yapılan açıklamada, Pereira ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Brezilya basını ise, Portekizli teknik adamın Flamengo'dan daha önce görev yapan Jorge Jesus gibi yıllık 4.5 milyon euro maaş alacağını öne sürdü.

Geçtiğimiz sezon devre arası gelmeden Fenerbahçe'den ayrılan 54 yalındaki teknik adam daha sonra bir başka Brezilya takımı Corinthians'ta görev almıştı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştırmaya başlayan Vitor Pereira, İkinci Beşiktaş maçından sonra görevine son verilerek yollar ayrılmıştı.