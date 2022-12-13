İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2022 Salı / 20 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6407
  • EURO
    19,8473
  • ALTIN
    1082.73
  • BIST100
    5277.53
Spor

Flamengo'da Vitor Pereira dönemi

Brezilya Serie A ekiplerinde Flamengo, geçtiğimiz günlerde Corinthians ile yollarını ayıran Vitor Pereira ile anlaştığını açıkladı.

13 Aralık 2022 Salı 16:33 - Güncelleme:
Flamengo'da Vitor Pereira dönemi
ABONE OL

Flamengo, takımın başına Vitor Pereira'nın getirlidğini açıkladı.

Brezilya temsilcisinden yapılan açıklamada, Pereira ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Brezilya basını ise, Portekizli teknik adamın Flamengo'dan daha önce görev yapan Jorge Jesus gibi yıllık 4.5 milyon euro maaş alacağını öne sürdü.

Geçtiğimiz sezon devre arası gelmeden Fenerbahçe'den ayrılan 54 yalındaki teknik adam daha sonra bir başka Brezilya takımı Corinthians'ta görev almıştı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştırmaya başlayan Vitor Pereira, İkinci Beşiktaş maçından sonra görevine son verilerek yollar ayrılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.