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Spor

Flamengo'da Vitor Pereira ile yollar ayrıldı

Brezilya ekiplerinden Flamengo'da üst üste alınan yenilgilerin ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı.

11 Nisan 2023 Salı 17:24 - Güncelleme:
Flamengo'da Vitor Pereira ile yollar ayrıldı
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Flamengo'da üst üste kaybedilen kupaların ardından beklenen karar alındı. Flamengo Kulübü, Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira ile yollarını ayırdığını açıkladı.

4 KUPA KAYBETTİ

Flamengo'da çalkantılı bir dönem geçiren Vitor Pereira, son 2 ayda 4. kez bir kupadan boynu bükük ayrıldı. Pereira yönetimindeki Flamengo bu süreçte, Dünya Kulüpler Kupası'nı yarı finalde, Brezilya Süper Kupası'nı finalde, Recopa Sudamericana'yı finalde ve son olarak Carioca Eyalet Ligi'ni finalde kaybetti.

TRİBÜNLER İSYAN ETMİŞTİ

Fluminense karşısında ağır bir yenilgi alarak kupayı kaybeden Flamengo'da taraftarlar, takımın Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira'yı maç esnasında protesto etti ve istifaya davet etmişti.

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