Flamengo'dan sürpriz Vitor Pereira planı

Akşam 16 Aralık 2021 Perşembe 10:05 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 10:05

Fenerbahçe'de adeta istenmeyen adam ilan edilen ve kelle koltukta dolaşan Vitor Pereira'nın kovulmasını Flamengo dört gözle bekliyor. Brezilya ekibinin teknik direktör olarak takımın başına getirmek istediği Carlos Carvalhal için Braga, 10 milyon euro tazminat talebinde bulundu.

VITOR PEREIRA KELLE KOLTUKTA

Portekiz basınında yer alan bilgilere göre, Braga Başkanı Antonio Salvador, Flamengo'ya, "Carvalhal'i almak istiyorsanız 60 milyon Brezilya doları (10) milyon euro tazminat vereceksiniz." restini çekti. Bunun üzerine Flamengo yönetimi rotayı Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira'ya çevirdi.

VITOR PEREIRA'NIN GELECEĞİNİ BEŞİKTAŞ BELİRLEYECEK

Sarı-Lacivertli takımda işlerin kötü gitmesi için adeta pusuda bekleyen Rio temsilcisi, Beşiktaş derbisinden kötü bir sonuç çıkması ve sonra Vitor Pereira'nın gönderilmesi halinde hemen düğmeye basacak. Flamengo daha önce de Pereira'yla görüşmüş ancak bu transfer projesi gerçekleşmemişti.

7: Fenerbahçe ile bu sezon beklentilerden uzak bir performans sergileyen Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi dahil 24 karşılaşmaya çıktı. Pereira bu maçlardan 11'ini kazanırken, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.