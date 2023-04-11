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Spor

Flamengo'nun ilk tercihi Jorge Jesus!

Flamengo takımı, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarının ayrılmasının ardından ilk aday olarak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u belirledi. Brezilya ekibi Portekizli çalıştırıcı Jesus ile görüşmek için harekete geçti. Jesus'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.

11 Nisan 2023 Salı 20:27 - Güncelleme:
Flamengo'nun ilk tercihi Jorge Jesus!
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Vitor Pereira ile yollarını ayıran Flamengo, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile temasa geçti.

SBT Rio'dan Vene Casagrande'nin haberine göre; Flamengo İkinci Başkanı Marcos Braz, Jorge Jesus'a telefon açtı. Brezilyalı idareci, Jorge Jesus'a teknik direktörlük teklifini iletti.

Görüşmeleri, daha önce de 68 yaşındaki teknik adamı kulübe getiren Marcos Braz'ın sürdüreceği kaydedildi.

FENERBAHÇE UZATMAK İSTİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Jorge Jesus'a sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatma teklifini iletmişti.

Jorge Jesus, VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Başkan, devam etmemi istediğini belirtti. Sezon bittiğinde oturur kararını veririz demiştim. Şubat ayında kendisiyle bu konuyu konuşmaya başlamıştık. Şu anda ligin bitmesine iki ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

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