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Spor

Flaş Fenerbahçe - Galatasaray derbi yorumu! 'Unutmalıyız'

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray maçı için mesaj verdi.

12.02.2020  13:51 - Güncelleme: 12.02.2020  13:51

Emre Belözoğlu, Trabzon ve Alanya maçlarında kaybedilen 5 puanın hiç hesaplarında olmadığını dile getirdi. 39 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Eğer şampiyonluk iddiamızı sürdürmek istiyorsak, bu kayıpları acilen telafi etmek zorundayız. İlk etapta da Ankaragücü maçına odaklanmalıyız. Karşımızda yeni transferler ve yeni bir teknik adamla çıkışa geçen bir rakip var" diye konuştu.

Emre, "Sonraki hafta Kadıköy'de Galatasaray ile oynayacağız. Tabii ki bu derbinin Fenerbahçeli herkes için önemi başka. Ancak şu anda Galatasaray'ı unutup sadece Ankaragücü mücadelesine odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

'MÜCADELE MÜTHİŞ'

Kaptan Emre, "Sezonun ikinci yarıları her zaman daha zor olur. Bu sezon ise özellikle 7 takımın birden zirve yarışı vermesi nedeniyle mücadele müthiş geçiyor. Fenerbahçe olarak bundan sonra tüm maçlarımızı tek tek değerlendirerek ilerlemeliyiz. Her zaman, ilk maçımıza kilitlenmeliyiz. Ancak bu şekilde gerçek kimliğimizi bulup, gücümüzü sahaya yansıtabiliriz" yorumunu yaptı.

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