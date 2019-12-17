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Spor

Flaş sözler! 'Onların rakibi Paris'ti ne oldu?'

Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç, Galatasaray'a 4-0 yenildikleri maçın ardından isyan etti.

17.12.2019  23:11 - Güncelleme: 17.12.2019  23:11

Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç, Galatasaray'a 4-0 yenildikleri maçına ardından isyan etti.

İşte o sözler...

"ORADA BASA BASA YENDİK"

"Galatasaray'ı kutluyorum 4 gol attılar sonuçta iki ayaklı maç, 4-2 bitti. Biz amacımıza ulaştık orada basa basa yendik. Bu bir intikam maçı olmamalıydı. İntikamı Real Madrid'den PSG'den alsınlar. Yazıklar olsun bu camiaya yakışımıyor. Bizi yenerek insanları mutlu ediyorlarsa yazıklar olsun bir büyük iş başardık ben camiamı kutluyorum onları kenetledik ya bu da bize yeter"

"İNTİKAMI PSG, REAL'DEN ALSINLAR"

"Ben yan hakeme de söyledim. Muslera ikinci yarı kulübeye hep konuştu, hakem umursamadı maç bitiyor dedi. Küfür etti nasıl görmüyorlar bu ülkenin paralarıyla bu hale gelip ülkemde bana küfür edecek, girişte saldıracak oyuncuma vuracak yok böyle dünya yazıklar olsun. Bakalım ceza verecekler mi bizi yenince kahraman mı oldular? Tuzlaspor onların rakibi değil. Paris'te Madrid'de ne oldu? O kadar..."

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

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