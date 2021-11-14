Flavio: Trabzonspor'da fazla forma şansı bulamadım

AA 14 Kasım 2021 Pazar 11:42 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 11:42

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un başarılı oyuncusu Flavio Medeiros Da Silva, takımın ligde hak ettiği yerde olmadığını, üst sıralara çıkmak için mücadele vereceklerini söyledi.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio, AA muhabirine, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını belirtti. İlerleyen haftalarda ise güzel sonuçlar aldıklarını, bunların yanı sıra bazı maçlarda son dakikada yedikleri gollerle kaçan puanlar olduğunu da aktardı.

Flavio, GZT Giresunspor'da oynadığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada bana gelişimim için çok yardımcı oluyorlar. Hala geliştirmemiz gereken şeyler var, özellikle kendi performansım için söylüyorum, daha da iyileştireceğimi düşünüyorum." dedi.

Giresunspor'u daha yukarılara taşımak için transfer olduğunu vurgulayan Flavio, şunları kaydetti:

"Kendi potansiyelimi göstermem için daha fazla süre almam gerekiyor. Geçen yıl Trabzonspor'da çok fazla forma şansı bulamadım, o yüzden sahada biraz daha fazla zaman almaya ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Ben burada kendi değerimi kanıtlayacağımı düşünüyorum."

Flavio, Giresunspor'un Süper Lig'e çıkmak için çok fazla mücadeleler verdiğini bildiğini ifade ederek, "Ligin ilk yarısını en iyi yerde bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Giresunspor ligde hak ettiği yerde değil, üst sıralara çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Özellikle Yeni Malatyaspor maçı bizim için çok önemli, hedefimiz tamamen üç puan." değerlendirmesinde bulundu.