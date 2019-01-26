Florentin Pogba: Gençlerbirliği kariyerime çok zarar verdi

Geçen sezon devre arası transfer döneminde Gençlerbirliği'ne transfer olan Paul Pogba'nın abisi Florentin Pogba, Ankara ekibi ile sezonun sonunda yaşadığı kavganın etkilerini hala üzerinden atamadığını söyledi.

İspanyol AS gazetesine röportaj veren Pogba, ''Neden hala bir kulüpte oynamıyorum, bunu ben de kendime soruyorum. Uzun zamandır Avrupa'da oynuyorum ve oynadığım takımların önemli bir futbolcusu oldum. Türkiye'deki son maçımda saha içinde takım arkadaşlarımla bir problemim oldu. Sakatlanmıştım ve oyundan çıkmam gerekiyordu. Ama dil sorunundan dolayı beni anlamadılar. Soyadım Pogba olduğu için üstüme geliyorlar. Başka birisi bunu yapsa bu kadar konuşulmazdı. Beni çılgın, agresif ve sorunlu sanıyorlar. Türkiye'deki son olaydan sonra kulüpler bana kapılarını kapadı. Son 6 ay benim için çok zor geçti.'' sözlerini kullandı.

''GENÇLERBİRLİĞİ BANA ÇOK ZARAR VERDİ''

Türkiye'de yaşadığı kavgayı unutamadığını söyleyen Fransız oyuncu, ''Sezon başında bazı teklifler aldım. Saint-Etienne takımına dönmek istedim. Ancak Gençlerbirliği'nde sezonun sonunda yaşadığım o olay, bana çok zarar verdi. Kolay kolay üstümden atamadım, kafamdan çıkmadı.'' dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği - Antalyaspor mücadelesinde 88. dakikada Florentin Pogba sahayı terk etmiş ve formasını çıkartmıştı. Bunun üzerine Gençlerbirliği futbolcuları, takım arkadaşlarına tepki göstermiş ve üzerine yürümüştü.

(Sporx)