Florentino Perez, Arda Güler'e kancayı taktı

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'in yeni talibinin Real Madrid olduğu aktarıldı. Arda'nın sözleşmesindeki 1500 dakikadan fazla oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalabileceği maddesi İspanyol kulübünün başkanı Florentino Perez'i harekete geçirdiği iddia edildi.

"TÜRK MESSİ"

El Nacional'in haberine göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler'in gelişimini yakından takip edecek. Türk oyuncu henüz 18 yaşında ve geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Real Madrid için transfer kolay olmayacak çünkü Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla ve Arsenal de genç yıldızı yakından takip ediyor. Arda, şimdiye kadar gösterdiği performansla 'Türk Messi' lakabını aldı.

"TÜRKİYE'DE YENİ BİR YILDIZ DOĞDU"

Haberin devamında, "Carlo Ancelotti liderliğinde Real Madrid kadrosunun yaşlandığını, bu nedenle eflatun-beyazlıları zirvede tutmaya devam edecek yeni kana ihtiyaç olduğu belirtildi. Perez'in fırsatları kaçırmadığı ve Türkiye'de yeni bir yıldız doğmuş gibi görünüyor." ifadeleri kullanıldı