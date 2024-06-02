Florentino Perez: Gelecek yıl 16. kupayı kazanmalıyız

Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanan Real Madrid'de başkan Florentino Perez, maçın ardından konuştu.

Florentino Perez kazanılan şampiyonlukla ilgili, "Bu takımın başarısının anahtarı bir aile olmasıdır. Kimse diğerlerinden daha önemli olmaya çalışmıyor." dedi.

Sözlerine devam eden Perez, "Gelecek yıl 16. kupayı kazanmalıyız. Bu yarışmayı bizim yarışmamız olarak görüyoruz.' sözlerini sarf etti.

Modric ve Nacho'nun geleceğiyle de ilgili konuşan Perez, 'Luka Modric'in bizimle kalacağını düşünüyorum. Nacho'nun geleceği ise o ne karar verirse onu yaparız.' yorumunu yaptı.

Öte yandan Kylian Mbappe için Florentino Perez'den açıklama geldi.

Şampiyonlar Ligi finalinden sonra gelen soruya cevap veren Florentino Perez şu ifadeleri kullandı:

"Real Madrid'in geleceğini konuşmak için önümüzde uzun bir yaz var."