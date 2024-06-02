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Spor

Florentino Perez: Gelecek yıl 16. kupayı kazanmalıyız

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından görüşlerini aktardı.

2 Haziran 2024 Pazar 01:11 - Güncelleme:
Florentino Perez: Gelecek yıl 16. kupayı kazanmalıyız
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Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanan Real Madrid'de başkan Florentino Perez, maçın ardından konuştu.

Florentino Perez kazanılan şampiyonlukla ilgili, "Bu takımın başarısının anahtarı bir aile olmasıdır. Kimse diğerlerinden daha önemli olmaya çalışmıyor." dedi.

Sözlerine devam eden Perez, "Gelecek yıl 16. kupayı kazanmalıyız. Bu yarışmayı bizim yarışmamız olarak görüyoruz.' sözlerini sarf etti.

Modric ve Nacho'nun geleceğiyle de ilgili konuşan Perez, 'Luka Modric'in bizimle kalacağını düşünüyorum. Nacho'nun geleceği ise o ne karar verirse onu yaparız.' yorumunu yaptı.

MBAPPE AÇIKLAMASI

Öte yandan Kylian Mbappe için Florentino Perez'den açıklama geldi.

Şampiyonlar Ligi finalinden sonra gelen soruya cevap veren Florentino Perez şu ifadeleri kullandı:

"Real Madrid'in geleceğini konuşmak için önümüzde uzun bir yaz var."

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