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Florentino Perez: Sergio Ramos bana Çin'den kendisine çok önemli bir teklif geldiğini söyledi

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, takım kaptanı Sergio Ramos'a Çin'den önemli bir transfer teklifi geldiğini ancak kendisinin kabul etmediğini söyledi.

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İspanya'da katıldığı bir radyo programında konuşan Perez, "Sergio bana Çin'den kendisine çok önemli bir teklif geldiğini söyledi. Ben de ona 'olmaz' dedim. Bu kadar. Aramızda sadece samimi bir konuşma geçti." ifadesini kullandı.

Real Madrid Kulübü Başkanı Perez, "Kaptanımızı bedava bırakmamız imkansız. Çünkü bu aynı zamanda tehlikeli bir örnek olur." şeklinde konuştu.

Öte yandan Real Madrid ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki defans oyuncusu Ramos'un, takımda "en yüksek sözleşmeye sahip futbolcu" olduğunu belirten Perez, "Sergio buna layık. Daha önce Cristiano Ronaldo öyleydi. Oyuncunun düzeyine göre dengeli bir maaş cetvelimiz var. Bizler maaşlarda garip şeyler yapamayız çünkü hesaplarımız La Liga kurumu tarafından da kontrol ediliyor." açıklamasında bulundu.

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