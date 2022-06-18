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  • Florentino Perez: Zavallı Kylian Mbappe, verdiği karar için şimdiden pişman oldu
Spor

Florentino Perez: Zavallı Kylian Mbappe, verdiği karar için şimdiden pişman oldu

İspanya La Liga devi Real Madrid'in başkanı Florentino Perez, PSG ile yeni sözleşme imzalayan Kylian Mbappe için açıklamalarda bulundu.

18 Haziran 2022 Cumartesi 21:12 - Güncelleme:
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Real Madrid Başkanı Florentino Perez, uzun süre takıma transfer olacağı konuşulan ancak Paris Saint-Germain'de kalan Kylian Mbappe için çarpıcı ifadeler kullandı.

Bir taraftarın imza isteğini kırmayan Perez, bu esnada taraftarın kendisine söylediği, "Mbappe'yi transfer etme" sözlerine, "Zavallı Mbappe, muhtemelen verdiği karar için şimdiden pişman oldu." şeklinde cevap verdi.

Perez'in bu sözleri kullandığı anlar, başka bir taraftar tarafından kayıt altına alırken, sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede gündeme oturdu.

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