Florentino Perez'den Arda Güler açıklaması

Real Madrid'de forma giyen Milli futbolcu Arda Güler, takımının La Liga'nın 37. haftasında deplasmanda Villarreal ile 4-4 berabere kaldığı maçta 2 gol atarak yıldızlaştı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Villarreal maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında Arda Güler için "Hücumda özel şeyler yaptı. Rakip kaleye ne kadar yakın olursa o kadar iyi oynuyor. Çok verimli oynuyor ve özel bir yeteneğe sahip." ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞME UZATABİLİRİZ"

Defensa Central'de yer alan habere göre İspanyol kulübünün başkanı Florentino Perez ise 19 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme yapılacağının sinyalleri verdi.

Perez, Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği hakkında net ifadeler kullandı ve "Gelecek yıl da bu seviyede oynarsa kontratında geliştirmeye gideceğiz. O bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.