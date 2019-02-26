Florentino Perez'in Ronaldo skandalını eski başkan açıkladı

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Real Madrid’in eski başkanı Ramon Calderon’un Ronaldo transferi hakkında yaptığı açıklamalar İspanyol ekibinde şok etkisi yarattı.

Bu sezon LaLiga’da ezeli rakibi Barcelona’nın 9 puan gerisinde olan ve Brahim Diaz-Courtois transferleriyle kadro kalitesi açısından Katalan devinin gerisinde kalan Madrid’de, Ronaldo’nun Juventus’a gitmesi kulübü kötü etkilerken, eski başkan Calderon’un bu transfer hakkındaki açıklamaları Florentino Perez’i bir hayli zor durumda bıraktı.

PEREZ 100 MİLYON EURO’YU ALIP NEYMAR’I TRANSFER EDECEKTİ

Şampiyonlar Ligi’nin kazanılmasının ardından maaşına zam isteyen ve başkan tarafından kabul edilmeyen Ronaldo’ya ‘100 milyon Euro getiren bir kulüp olursa gidebilirsin’ cevabını veren Perez’e sinirlenen Ronaldo’nun Juventus’a transfer olduğu belirtilirken, aslında Florentino Perez’in 100 milyon Euro karşılığında Neymar transferini gerçekleştirmek istediği fakat PSG’in yıldız futbolcuyu bırakmaması sebebiyle bu transferin olmadığı ifade edildi. Hem Ronaldo’yu elinden kaçıran hem de Neymar’ı bitiremeyen Perez taraftarların sabrını taşırırken Real Madrid’de sezon sonunda çok şeyin değişeceği yorumları yapıldı.