Spor

Florian Wirtz hala siftah yapmadı

Premier Lig ekibi Liverpool'un transfer döneminde yüksek bonservis ücreti ile kadrosuna kattığı Florian Wirtz henüz siftah yapmadı.

26 Ekim 2025 Pazar 14:57
Florian Wirtz hala siftah yapmadı
Brentford yenilgisiyle birlikte Premier Lig'de üst üste dördüncü mağlubiyetini alan Liverpool'da en çok tartışılan konulardan biri de Florian Wirtz'in performansı oldu.

Liverpool forması altında Premier Lig'de 9 maçta süre bulan Alman yıldız, bu karşılaşmalarda skora katkı sağlayamadı.

Bayer Leverkusen'e ödenen 125 milyon euro'luk bonservisin ardından Wirtz'in ligdeki bu performansı, Alman yıldız için eleştirileri de iyice yükseltti.

22 yaşındaki futbolcu, Liverpool forması altında toplamda ise 13 maçta 3 asist yaptı.

