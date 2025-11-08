Florian Wirtz'in babasından açıklama

Liverpool'un astronomik bir ücretle kadrosuna kattığı Wirtz'in babası, önemli açıklamalarda bulundu.

Liverpool, Wirtz için yaz mücadelesini kazandığında ve 116 milyon sterlinlik (154 milyon $) gişe rekorları kıran bir transferle Bayern Münih'i yenerek imzasını aldığında, taraftarlar Anfield'da havai fişek bekliyordu. Gerçekten de Wirtz, şık pasları ve gol atma yeteneğiyle Almanya'da durdurulamazdı. 197 maçta 57 gol ve 65 asist üretti. Ancak Liverpool hikayesinin ilk bölümleri bir fiyasko gösterisiydi. Oyun kurucu şu ana kadar 15 maçta gol atmayı başaramadı ve sadece üç asiste katkıda bulundu, bunlardan biri de Community Shield'daydı. Rakamlar, İngiliz futbolunun amansız ritmini hala öğrenmeye çalışan genç bir yıldızın mücadelesini vurgularken kasvetli bir tablo çiziyor.

Taraftarlar, Wirtz'in Bundesliga'daki başarısını tekrarlayıp tekrarlayamayacağı konusunda endişeliyken, babası ve menajeri Hanz Wirtz tamamen sakinliğini koruyor. Bild'e konuşan Hans, ailenin Florian'ın Liverpool macerasına şu ana kadar nasıl baktığına dair ipuçları verdi.

"En başından beri düşüncem, ilk on lig maçının nasıl geçeceğini bekleyip görmekti," dedi. "Florian ve biz bundan son derece memnunuz. İlk birkaç maçtaki inanılmaz hız, ileri geri gidişler çok etkileyiciydi. Kat edilen mesafeler ve hız önemli ölçüde daha yüksekti. Oyun tarzı bazen çok farklı oluyor çünkü o kadar organize değil, daha çok tempoya odaklanmış gibi görünüyor."