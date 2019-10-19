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Galatasaray’da Radamel Falcao’nun sakat olması nedeniyle Demir Grup Sivasspor’a karşı ilk 11’de sahaya çıkan Florin Andone, sarı-kırmızılı forma ile ilk gollerini attı. Rumen forvet, 22’de ceza alanına girerken müthiş bir vuruşla Yiğidolar’ın kalecisi Samasa’yı avlarken, 42’de kendisinin kazandırdığı penaltıyı gole çevirerek hem takımının ikinci golünü attı hem de duble yaptı. Aslan’da daha önce (26 Mayıs 2001) bir lig maçında (Trabzonspor) 2 gol atan Rumen oyuncu Hagi’ydi. Aslan’da 4’üncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Ömer Bayram, “Geçen sene zorlu bir süreç yaşadım, tempoya alışmam lazımdı. Orta sahada yeni sezona iyi başladım, hocam da formayı verdi. Savaşçı ruhumu hiç kaybetmedim, bunun da meyvelerini topluyoruz. Beşiktaş maçını kaçıracağım için üzgünüm, bu bana yakışmadı. Talihsiz bir sarı kart yedim. Orada 3 sarı kartım olduğunu unuttum” dedi.