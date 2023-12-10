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Spor

Florin Nita: 3 kolay ve basit gol yedim

Gaziantep FK kalecisi Florin Nita, Trabzonspor maçından sonra '3 kolay ve basit gol yediğim için üzgünüm' ifadelerini kullandı.

10 Aralık 2023 Pazar 22:59 - Güncelleme:
Florin Nita: 3 kolay ve basit gol yedim
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Gaziantep FK forması giyen kaleci Florin Nita, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Nita, "Taraftarımıza teşekkür ediyorum bizi destekledikleri için. 3 kolay ve basit gol yediğim için üzgünüm. Trabzonspor çok iyi bir takım. Evimizde 3 puan kaybettik. Bir dahaki maça en iyi şekilde hazırlanıp kazanmak istiyoruz." dedi.

Öte yandan Gaziantep FK'da Janio Bikel de, "Şunu söylemek istiyorum. Bizim için zorlu maçtı. Bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz ama takım da zorlu. 3 maç 3 mağlubiyet oldu. Dünyanın sonu değil ama düştüğümüz yerden kalkıp istediğimiz sonuçları almak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

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