Florya’ya rüya gibi tesis

Star Spor 19.12.2019 00:06 - Güncelleme: 19.12.2019 00:06

G.SARAY Aralık ayı Divan Kurulu toplantısı dün yapıldı. Başkan Mustafa Cengiz toplantıya katılmazken, Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak “Florya hepimizin hayali olan bir yerdi. Orayı geri almak için gece gündüz çalıştık. Hocamız Fatih Terim ile uzun uzun Florya’yı konuştuk. Florya’ya Allah’ın izniyle rüya bir tesis yapacağız. Her şeyi yer altına alacağız. İki kat aşağı indireceğiz. Basketbol şubesini buralara alıp, Florya’yı futbola bırakacağız” dedi. Bu arada Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu “Eğer TFF Başkanı ve MHK Başkanı, özel sayılabilecek bir ortamda bir araya geliyorsa bu yanlıştır” diye konuştu.