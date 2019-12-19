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Spor

Florya’ya rüya gibi tesis

Başkan Yardımcısı Albayrak, “Florya arazisini geri alabilmek için gece gündüz çalıştık. Orası hepimizin hayali olan bir yer. Sponsorların da desteğiyle Florya’da rüya gibi bir tesise sahip olacağız” dedi.

Star Spor19.12.2019  00:06 - Güncelleme: 19.12.2019  00:06

G.SARAY Aralık ayı Divan Kurulu toplantısı dün yapıldı. Başkan Mustafa Cengiz toplantıya katılmazken, Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak “Florya hepimizin hayali olan bir yerdi. Orayı geri almak için gece gündüz çalıştık. Hocamız Fatih Terim ile uzun uzun Florya’yı konuştuk. Florya’ya Allah’ın izniyle rüya bir tesis yapacağız. Her şeyi yer altına alacağız. İki kat aşağı indireceğiz. Basketbol şubesini buralara alıp, Florya’yı futbola bırakacağız” dedi. Bu arada Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu “Eğer TFF Başkanı ve MHK Başkanı, özel sayılabilecek bir ortamda bir araya geliyorsa bu yanlıştır” diye konuştu.

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