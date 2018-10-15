Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını geri çevirmedi
Boksör Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul etti.
Boksör Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul etti. İkilinin 2019'un ilk aylarında karşı karşıya gelmesi bekleniyor.
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