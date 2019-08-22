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Floyd Mayweather'ın dudak uçuklatan kazancı

Kazandığı para, büyük ilgi gören maçları ve ihtişamlı hayatını Instagram'da paylaşmasıyla boks dünyasında ilginç bir figür olan Floyd Mayweather, yalan bir videoyla 10 saniyede nasıl para kazandığını açıkladı.

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Floyd Mayweather ile Manny Pacquiao’nun 2015 yılında yaptıkları maçtan sonra herkes bu karşılaşmanın rövanşını bekledi ve “Yeniden olacak mı?” sorusuna yanıt aradı.
 
400 milyon dolar hasılat edilen maçtan sonra Mayweather 180 milyon dolar, Pacquiao ise 120 milyon dolar kazandı.
 
Floyd Mayweather Ocak ayında paylaştığı bir videoda 4 yıl sonra yeniden rövanş olabileceğini söyledi. 8 ay sonra ise itiraf geldi.
 
Amerikalı boksör “Bir video kaydettim ve bunu yapmak için bana 2.2 milyon Dolar teklif ettiler. Gerçek şu ki bu kavga bir daha yaşanmayacak” diyerek banka hesabına gelen parayı gösterdi.
 
Mayweather ayrıca 10 saniyede milyon yapmak böyle olur diyerek aslında parıltılı hayatını nasıl yaşadığını da göstermiş oldu.
 
Floyd Mayweather 2017 yılında son olarak UFC dövüşçüsü Conor Mcgregor ile yine hasılatı bol bir maç yaparak emekli olduğunu açıkladı.

Canlı bombanın yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

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