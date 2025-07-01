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Spor

Fluminense, Inter'i 2 golle geçti

İtalya devi Inter ile Brezilya ekibi Fluminense, FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçında karşılaştı. Charlotte'un Bank of America Stadı'nda oynanan maçı, Brezilya temsilcisi maçın başında ve sonunda bulduğu gollerle 2-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Haber Merkezi1 Temmuz 2025 Salı 00:25 - Güncelleme:
Fluminense, Inter'i 2 golle geçti
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İtalya devi Inter ile Brezilya ekibi Fluminense, FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçında karşılaştı.

Charlotte'un Bank of America Stadı'nda oynanan maçı, Brezilya temsilcisi maçın başında ve sonunda bulduğu gollerle 2-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Mücadelenin henüz 3. dakikasında German Cano, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, 90+3. dakikada Hercules maça son noktayı koydu.

Fluminense, çeyrek finalde Manchester City - Al Hilal maçının galibiyle karşılaşacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU KADRODA YOKTU

Inter'de Marcus Thuram, Hakan Çalhanoğlu, Yann Bisseck, Piotr Zielinski, Benjamin Pavard ve Zinho Vanheusden sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında sakatlık tespit edildiği duyurulmuştu. Konuyla ilgili İtalyan ekibi, internet sitesinden yaptığı açıklamada "Hakan Çalhanoğlu, takımın Kulüpler Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında antrenman yaptığı ABD'nin Seattle kentinde sağ bacağından MR taramasından geçti. Yapılan testlerde, sağ bacağındaki soleus kasında zorlanma tespit edildi." ifadelerini kullanmıştı.

  • Inter
  • Fluminense
  • FIFA Kulüpler Dünya Kupası

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