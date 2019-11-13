Fluminense’nin hedefi Jailson

Brezilya’nın köklü kulüpleri arasında yer alan Fluminense’nin 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için menajeri ile görüştüğü ve prensipte anlaşma sağladığı ileri sürüldü. Devre arasında Kanarya’nın kapısını çalacak olan Fluminense’den Sarı-Lacivertliler’in 10-12 milyon euro civarında bir para isteyeceği belirtiliyor.