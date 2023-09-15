Fode Koita için Trabzonspor'a teklif

Sivasspor Trabzonspor'dan 1.5 milyon euro kazanan Fode Koita için bordo-mavili kulübe 250 bin euro önerdi. Karadeniz devinin kurmayları, Yiğido'dan teklifi yükseltmesini istedi. Pazarlıklar devam ederken, transferin gün içerisinde çözüme kavuşması bekleniyor. Koita, birçok takımla görüşmüş ama anlaşamamıştı.

TAM BİR HIZ MAKİNESİ



İngiliz basını, dünyanın en hızlı oyuncularını derledi. Liste başında PSG'nin yıldızı Mbappe var. 38 kilometre hıza ulaşan Fransız yıldız adeta bir sürat makinesi. İkinci basamakta 37.8 kilometre ile Manchester City'nin sağ beki Kyle Walker yer alıyor. 3. sırada ise 37.5 kilometre hızla depar atabilen Trezeguet var.

İKİ İSİM GERİ DÖNDÜ



Ülkelerinin milli takımlarında olan ve kente dönen Uğurcan Çakır ve Enis Bardhi, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına katıldı. Özellikle Bardhi'nin milli takımdaki formu teknik ekibi memnun etti.

BEŞİKTAŞ'I BEKLİYOR



Trabzonspor'un yeni forveti Paul Onuachu, Beşiktaş derbisi öncesi çok hırslı. Midtjylland'da 179 maçta 74 gol, 23 asistle oynadıktan sonra Genk'te de 134 karşılaşmada 85 defa fileleri havalandıran ve 10 gol pası veren Nijeryalı yıldız için Southampton günleri pek iç açıcı olmamıştı. Ancak 2.01 boyundaki santrfor, Beşiktaş derbisinde gol atarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.