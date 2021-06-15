15 Haziran 2021 Salı 11:51 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 11:51

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erecek Fode Koita ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor, bu hafta 4. transferini resmiyete döküyor.

Bordo-mavililerin Trabzon'a davet ettiği 30 yaşındaki Fransız golcünün Perşembe günü kente gelerek burada yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün yaptığı açıklamada "3 transfer geçtiğimiz haftalar içerisinde gerçekleşti. Bir dördüncüsünü bu hafta sonuna kadar paylaşmış olacağız." demişti.

Koita geçen sezon 13 resmi maçta forma giydi ve 4 gol attı.