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Fode Koita'dan iyi haber geldi

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Batman Petrolspor maçında yüzüne atılan pet şişe sonucu yaralanan Koita'nın sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

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Kasımpaşa Kulübü Sportif Direktörü Nursal Bilgin,  Batman Petrolspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında tribünden  atılan plastik su şişesi yüzüne isabet eden Fode Koita'nın önemli bir sağlık  probleminin olmadığını söyledi.

Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koita'nın durumunun iyi  olduğunu belirterek, "Koita'nın yüzünde ödem var, çatlak yok. Herhangi bir  cerrahi işlemi gerektirecek sağlık problemi bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Batman Yeni Şehir Stadı'nda Kasımpaşa'nın 3-2 üstünlüğüyle devam eden  karşılaşmanın 90 1. dakikasında tribünden atılan dolu plastik su şişesi 28  yaşındaki forvetin yüzüne isabet etmişti. İlk müdahalesi saha içinde yapılan  Koita, kendisini kötü hissetmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya, yaşanan olayın ardından maçı tatil  etmişti.

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