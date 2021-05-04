İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Mayıs 2021 Salı / 22 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3197
  • EURO
    10,0099
  • ALTIN
    477.927
  • BIST100
    1423.84
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fonseca ile yollarını ayıran Roma'ya Sarri geliyor
Spor

Fonseca ile yollarını ayıran Roma'ya Sarri geliyor

AS Roma'nın başkanı Dan Friedkin, Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca ile yolları ayıracaklarını açıkladı. Roma'nın gelecek sezon için teknik direktör Maurizio Sarri ile görüştüğü ve anlaştığı iddia edildi.

AA04 Mayıs 2021 Salı 15:41 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 15:41
ABONE OL

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca'nın gelecek yıl takımın başında olmayacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün ABD'li başkanı Dan Friedkin yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm Roma ailesi adına Paulo Fonseca'ya bu 2 yılda gösterdiği sıkı çalışma ve liderlik için teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fonseca'nın Kovid-19 salgını da olmak üzere Roma'nın başında farklı zorluklarla mücadele ettiğini belirten Friedkin, Portekizli teknik adama kariyerinde başarılar diledi.

Portekizli teknik adam da Roma kulübüne kendisine sağladığı bu deneyim için teşekkür etti.

Fonseca ve ekibinin sezon sonuna kadar takımı çalıştırmaya devam edeceği belirtildi.

2019-2020 sezonu başında Roma'ya gelen Fonseca, ilk sezonunda ligi 5. sırada tamamlamıştı. Fonseca idaresindeki Roma, bu sezon UEFA Avrupa Ligi yarı finaline yükselirken, Serie A'da son 4 maçta galibiyet alamayarak, 34. hafta itibarıyla 7. sıraya kadar geriledi.

Diğer yandan, İtalyan spor basınında, Roma'nın gelecek sezon için teknik direktör Maurizio Sarri ile görüştüğü ve anlaştığı haberleri yer aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.