Football Leaks, UEFA'nın gizli kalan skandal FFP belgelerini ortaya çıkardı

Dünya futbolundaki gizli belgelerin sızdırıldığı ve gerçekleklerin ortaya çıkarıldığı Football Leaks UEFA ile ilgili şok bilgileri yayınladı. Son yıllarda kulüplerin en önemli gündem maddelerinden olan Finansal Fair Play konusunda PSG ve Manchester City gibi büyük kulüplerle yapılan ekstra anlaşmalara yer verildi.

FFP için özel anlaşma!

PSG ve Manchester City’nin herkese uygulanan FFP şartları dışında özel bir anlaşma yaptığı ve bu sayede UEFA’nın turnuvalarından men edilmediği belirlendi. UEFA, iki dev kulüple anlaşma yoluna gitmek isteyip, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde uzak kalmamalarını sağlandı.

UEFA ayrıca FFP cezalarını Türkiye başta olmak üzere Romanya, Yunanistan ve Hırvatistan gibi ülkelere uygulanarak, adaletli davranılıyor gibi gösterildi.

‘Elitler Süper Lig’

Öte yandan, Football Leaks bir özel konuyu daha öne çıkardı. Alman kulübü Bayern Münih’in başı çektiği 18 Avrupa kulübünün, ‘Elitler Süper Lig’ adı altında yeni bir ligde mücadele etme isteği vurgulandı.

2021 yılından itibaren uygulanmak istenen yeni ligde, kulüplerin kendi ülke liglerinden çıkıp, bir Elitler karması çıkaracağı aktarıldı. Bu 18 takımda şu kulüpler yer alıyor:

Almanya’dan; Bayern Münih ve B.Dortmund, İtalya’dan; Juventus, Milan, Inter, Roma, İngiltere’de; M.City, M.United, Liverpool ve Chelsea; İspanya’dan da; R.Madrid, A.Madrid ve Barcelona.

(Skorer)