Ford Futgolf Ligi'nde 2021 sezonu “THE GRAND FINAL” ile sona eriyor

15 Kasım 2021 Pazartesi 12:39 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 12:39

Büyük turnuvaya şu ana kadar 6 ülkeden 144 oyuncu kayıt yaptırdı. Sezonun 7. ve son turnuvası ile birlikte tüm klasmanlarda 2021 sıralamaları, Ford Futgolf Kupası ve FGSD Kulüpler Ligi'nde de bu yılın şampiyonları belli olacak.

Turnuva programı 18 Kasım ve 19 Kasım tarihlerinde antrenmanlar ile geçecek. 19 Kasım'da Titanic Golf Club Nations Cup kapsamında Rusya, Slovakya, Slovenya ve Türkiye mini turnuvada yarışacak ve her ülkeden üç oyuncu yer alacak. Takımlarda Rusya'dan; Victor Sidorov, Aleksey Korzhuev, Dmitriy Sviyaz Slovakya'dan; Tomas Bartko, Juraj Gubani, Marek Vittek Slovenya'dan; Vasja Kovac, Nani Franci Matjasic, Primoz Zorc Türkiye'den; Selçuk Bir, Levent Baş ve Volkan Okandar yarışacak.