İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2021 Pazartesi / 10 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,0063
  • EURO
    11,4671
  • ALTIN
    598.754
  • BIST100
    1703.28
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ford Futgolf Ligi'nde 2021 sezonu “THE GRAND FINAL” ile sona eriyor
Spor

Ford Futgolf Ligi'nde 2021 sezonu “THE GRAND FINAL” ile sona eriyor

Ford Futgolf Ligi'nde 2021 sezonu “THE GRAND FINAL” ile tamamlanıyor. 19-21 Kasım'da Antalya Belek'te Titanic Golf Club'da yepyeni bir 18 delikli sahada yapılacak turnuva, resmileşen FIFG üyeliğini taçlandırarak ilk FIFG100 turnuvası olarak tarihteki yerini alacak.

15 Kasım 2021 Pazartesi 12:39 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 12:39
ABONE OL

Büyük turnuvaya şu ana kadar 6 ülkeden 144 oyuncu kayıt yaptırdı. Sezonun 7. ve son turnuvası ile birlikte tüm klasmanlarda 2021 sıralamaları, Ford Futgolf Kupası ve FGSD Kulüpler Ligi'nde de bu yılın şampiyonları belli olacak.

Turnuva programı 18 Kasım ve 19 Kasım tarihlerinde antrenmanlar ile geçecek. 19 Kasım'da Titanic Golf Club Nations Cup kapsamında Rusya, Slovakya, Slovenya ve Türkiye mini turnuvada yarışacak ve her ülkeden üç oyuncu yer alacak. Takımlarda Rusya'dan; Victor Sidorov, Aleksey Korzhuev, Dmitriy Sviyaz Slovakya'dan; Tomas Bartko, Juraj Gubani, Marek Vittek Slovenya'dan; Vasja Kovac, Nani Franci Matjasic, Primoz Zorc Türkiye'den; Selçuk Bir, Levent Baş ve Volkan Okandar yarışacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.