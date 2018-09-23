Formanızın hakkını verin

Koç tesislerde Başkan Yardımcısı Semih Özsoy ile birlikte bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Sportif Direktör Damien Comolli de yer aldı. Sezon başı performansıdan kimsenin memnun olmadığını belirten Koç şunları söyledi:

BÜYÜK FEDAKARLIK YAPIYORUZ

“Takım olarak sergilediğiniz futbolla camiaya büyük bir hayal kırıklığı yaşattınız. Bu camiayı böyle üzmeye hakkınız yok. Futbolda elbette yenilmek de var. Ancak sizler sahada mücadele etmiyorsunuz, bunu kabul edemeyiz. Ödemeleriniz zamanında yapılıyor, yönetim olarak ödemeleri zamanında yapmak için büyük fedakarlık yapıyoruz. Türkiye’de oyuncusuna borcu olmayan birkaç kulüpten biriyiz.”

GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIRIZ

“Sizden sadece sahada Fenerbahçe’ye yakışır bir futbol istiyoruz. Başarı yoksa ve sonuçta bir hayal kırıklığı varsa bunun tek sorumlusu ben ve yönetici arkadaşlarım. Başarı gelmediği takdirde gerekli önlemleri alacağız. Artık top sizde, formanızın hakkını vermeniz, bu olumsuz gidişatı değiştirmemiz gerekiyor. Beşiktaş derbisinde sizden F.Bahçe’ye yakışır bir futbol bekliyoruz.”

3 puana 50 bin dolar

Fenerbahçe Başkanı Koç, Beşiktaş derbisine futbolcuların daha motive çıkması için kesenin ağzını açtı ve galibiyete 50 bin $ verme kararı aldı.

Süper Lig’e iyi başlayamayan ve Avrupa Ligi’ndeki ilk sınavında da hüsrana uğrayan Fenerbahçe’de Beşiktaş maçı öncesi motivasyon hamlesi. Başkan Ali Koç’un Yönetim Kurulu ile ortak bir karar aldığı ve yarınki derbinin kazanılması halinde Sarı-Lacivetli futbolculara 50 bin dolar prim dağıtılacağı belirtildi. Koç, yöneticilerle yaptığı görüşmede, “Aslında derbiye her futbolcumuz zaten motive olarak çıkacaktır. Biz de onlara prim vaadinde bulunarak, yanlarında olduğunu gösterelim ve motivasyonlarını daha da üst düzeye çıkartalım. Beşiktaş maçı bizim için bir dönüm noktası olsun” ifadesini kullandığı ifade edildi.

Gol sözü verdi

Giydiği 5 karşılaşmada sadece 1 gol atabilen ve beklentilerin altında kalan İslam Slimani, hocası ile yaptığı görüşmede gol sözü verdi. Cezayirli futbolcu, “Daha çok gol atmam gerektiğinin fardındayım. Beşiktaş maçı benim için yeni başlangıç olacak” dedi.