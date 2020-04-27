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Spor

Formula 1 Fransa GP iptal edildi

Koronavirüs salgını sebebiyle daha önce 28 Haziran'a ertelenen Formula 1 Fransa GP'si iptal edildi.

IHA27 Nisan 2020 Pazartesi 11:49 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 11:49
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F1 Fransa Grand Prix’sinin organizatörleri, koronavirüs salgını nedeniyle daha önce 28 Haziran’a ertelenen Fransa GP’nin iptal edildiğini duyurdu.

Yarış 28 Haziran’da Circuit Paul Ricard’da gerçekleşecekti, ancak yetkililer bugün yaptığı açıklamada, Fransız hükümetinin en azından temmuz ortasına kadar tüm önemli olayları yasaklama kararının yanı sıra yürürlükteki seyahat kısıtlamaları ile ilgili sıkıntılardan dolayı organizasyonun gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

Fransa GP, salgın nedeniyle iptal edilen veya ertelenen 2020 sezonunun 10. yarışı oldu.

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