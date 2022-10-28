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Spor

Formula 1 heyecanı, Meksika Grand Prix ile sürecek

Dünya'nın en popüler yarış organizasyonu olan Formula 1 heyecanı, Meksika'da yapılacak 20. yarış ile devam edecek.

AA28 Ekim 2022 Cuma 09:18 - Güncelleme:
Formula 1 heyecanı, Meksika Grand Prix ile sürecek
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışına, Meksika ev sahipliği yapacak.

Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 23.00'te gerçekleştirilecek. 71 turluk yarış ise 30 Ekim Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Bu sezon Verstappen 13, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz (Ferrari) bir yarış galibiyeti elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Max Verstappen (Hollanda): 391 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 267

3. Sergio Perez (Meksika): 265

4. George Russell (Büyük Britanya): 218

5. Carlos Sainz (İspanya): 202

- Takımlar

1. Red Bull: 656

2. Ferrari: 469

3. Mercedes: 416

4. Alpine: 144

5. McLaren: 138

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