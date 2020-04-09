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Spor

Formula 1 için karar açıklandı

Koronavirüs salgını, tüm spor dallarını olduğu gibi Formula 1'i de derinden etkiledi.

09 Nisan 2020 Perşembe 21:44 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 21:44
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Salgın nedeniyle şu ana kadar Monaco Grand Prix’si iptal edilirken, diğer 8 Grand Prix ertelendi.

Formula 1'in idari direktörü Ross Brawn, eşi benzeri görülmemiş bu duruma karşın hala bir dünya şampiyonu belirleyebileceklerini düşünüyor. Tüm permütasyonları incelediklerini ifade eden Brawn, Ekim ayına kadar yarışlara başlayabilmeleri halinde sezonu iptal etmeyecekleri görüşünde.

OCAK'A UZATABİLİRİZ

Formula 1'in, dünya şampiyonu belirlemek için en az 8 yarıştan oluşması gerekiyor. Ekim'e kadar krizin çözümü halinde, en az 8 Grand Prix düzenleyebileceklerini düşünen Brawn, "Önümüzde birçok olasılık var. Gerekirse sezonu 2021'in Ocak ayına kadar uzatabiliriz. Umudumuzu koruyoruz. Ancak Ekim ayı geldiğinde hala yarışacak durumda değilsek, bu sezonu iptal etmemiz gerekecek." dedi.

Koronavirüs salgının gelişimine göre kendilerinin eylem planlarının da sürekli değiştiğinin altını çizen Brawn, Temmuz ayında yarışlara başlanabilmesi halinde, Ocak 2021'e kadar 19 Grand Prix düzenleyebileceklerini belirtti.

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