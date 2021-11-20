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Spor

Formula 1 Katar Grand Prix'sine, Lewis Hamilton ilk sırada başlayacak

Formula 1'de Katar Grand Prix'sine, Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

20 Kasım 2021 Cumartesi 19:47 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 19:47
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. ayağı Katar Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Hamilton, başkent Doha'nın kuzeyinde yer alan 5,4 kilometre uzunluğundaki Losail Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 20.827 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. Büyük Britanyalı sürücü, kariyerinin 102'nci pole pozisyonunu kazandı.

Hollandalı Max Verstappen (Red Bull-Honda), liderin 0.455 saniye arkasında ikinciliği, pisti takım arkadaşı Hamilton'dan 0.651 saniye yavaş turlayan Fin Valtteri Bottas ise üçüncülüğü elde etti.

57 turluk yarış, pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak.

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