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Spor

Formula 1 tarihinde bir ilk

Formula 1 tarihinin en fazla yarışı gelecek yıl yapılacak. 23 yarışın üçte biri sprint yarışlarından oluşacak.

AA4 Ekim 2021 Pazartesi 20:43 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 20:43
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Formula 1'de 2022 takviminde rekor düzeyde 23 yarış düzenlenecek ve üçte biri sprint yarışlarından oluşacak.

F1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali yaptığı açıklamada, "Formula 1 sezonu gelecek yıl mart ortasında başlayıp kasım ortasında sona erecek." bilgisini verdi.

Bu yıl 22 yarışın 15'inin tamamlandığını hatırlatan Domenicali, 2022'de bu yıldan bir yarış daha fazla düzenleyeceklerini açıkladı.

Formula 1 tarihinde bir sezonda en fazla 22 yarış düzenlenirken bu sayı gelecek yıl 23'e çıkacak.

HEYECANI ARTIRMAK İÇİN SPRİNT YARIŞLARI SAYISI ARTACAK

Organizasyonu daha heyecanlı hale getirmek için bu yıl sprint yarışları düzenlenmeye başladı. Yarışta ilk 3'e giren sürücüler, sırasıyla 3, 2 ve 1 puan kazanıyor.

Domenicali, "Her yerde Sprint formatını kullanmayacağız ama yarışların yaklaşık üçte birinde uygulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

F1 Sprint formatı bu yıl ilk defa Silverstone ve Monza pistlerinde uygulandı ve bu yıl son olarak gelecek ay Brazilya'daki Interlagos pistinde uygulanacak.

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