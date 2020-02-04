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Spor

Corona virüsü Formula 1'i de vurabilir

Çin'de yayılan Corona virüsü sebebiyle Nisan ayına kadar birçok organizasyon iptal edildi. Formula 1 Çin GP de bu iptal edilen etkinlikler arasına katılabilir.

04.02.2020  15:43 - Güncelleme: 04.02.2020  15:43

Formula 1 takımları, Çarşamba günü strateji toplantısında Corona virus tehdidinde olan Çin Grand Prix'sinin kaderini tartışacak.

19 Nisan'da yapılması planlanan yarış öncesi Red Bull takım patronu Christian Horner, Çin Grand Prix'sinin iptal edilip edilmeyeceği konusunda konuştu. Gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Horner, F1 patronlarının yarışı ertelemek veya iptal etmek için gerekli özeni göstereceğinden emin olduğunu söyledi.

Birçok ülke gibi yönetimi gibi İngiltere Dışişleri Bakanlığı Çin'e zorunlu olmadıkça seyahat edilmememesi yönünde tavsiyede bulunurken, British Airways de tüm uçuşlarını iptal etti.

Ülke genelinde etkili olan salgın nedeniyle Çin Futbol Federasyonu, Süper Lig'in başlama tarihini ertelemişti. 15-16 Şubat'taki Erkekler Alp Disiplini Dünya Kupası ile 13-15 Mart'taki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası iptal edilirken, son olarak elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E'nin 21 Mart'taki Çin ayağı Corona virüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

Çin'de şimdiye kadar 17 binden fazla virüs vakası görüldü ve 361 kişi hayatını kaybetti.

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