Formula 1'de heyecan Abu Dabi'de devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak.
Abu Dabi Yas Adası'ndaki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek.
Yarış ise 7 Aralık Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
Son etap öncesi pilotlar klasmanında McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, 408 puanla zirvede yer alıyor.
Geçen hafta, Katar Grand Prix'sinde zafere uzanan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 396 puana ulaşarak son etap öncesi ikinci sıraya yükselmişti.
McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise 392 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 396
3. Oscar Piastri (Avustralya): 392
4. George Russell (Büyük Britanya): 309
5. Charles Leclerc (Monako): 230
Takımlar
1. McLaren: 800
2. Mercedes: 459
3. Red Bull Racing: 426
4. Ferrari: 382
5. Williams: 137