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Spor

Formula 1'de heyecan hız kesmeden devam ediyor! Sıradaki durak Azerbaycan

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'siyle devam edecek.

AA13 Eylül 2024 Cuma 10:05 - Güncelleme:
Formula 1'de heyecan hız kesmeden devam ediyor! Sıradaki durak Azerbaycan
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Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde yapılacak yarış, 51 tur üzerinden düzenlenecek. Yarın TSİ 15.00'te sıralama turları koşulacak. Yarış ise 15 Eylül Pazar günü TSİ 14.00'te başlayacak.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer aldı, Lewis Hamilton, Lando Norris ve Charles Leclerc ikişer, George Russell, Carlos Sainz ve Oscar Piastri birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 303

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 241

3. Charles Leclerc (Monako): 217

4. Oscar Piastri (Avustralya): 197

5. Carlos Sainz (İspanya): 184

Takımlar

1. Red Bull: 446

2. McLaren: 438

3. Ferrari: 407

4. Mercedes: 292

5. Aston Martin: 74

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