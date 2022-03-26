Formula 1'de Mick Schumacher'den korkutan kaza

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Haas takımı adına yarışan Alman pilot Mick Schumacher'in çok sert bir biçimde bariyerlere çarpması nedeniyle kırmızı bayrak çekildi ve seans durduruldu.

Hemen hastaneye kaldırılan Alman pilotun takımı Haas yaptığı açıklamada, "Mick'in bilinci açık, arabadan çıktı ve şu anda hastaneye doğru yola çıkmış durumda." ifadelerini kullandı.

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in oğlu olan 23 yaşındaki Mick Schumacher, 2021 yılında Formula 1'de yarışmaya başlamıştı.