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Spor

Formula 1'de sezonun 21. yarışı Suudi Arabistan'da

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. yarışına Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.

AA3 Aralık 2021 Cuma 10:49 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 10:49
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. yarışına Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.

Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Cidde Corniche Pisti'nde 50 tur üzerinden düzenlenecek.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek. Yarış ise 5 Aralık Pazar günü 20:30'da başlayacak.

Bu sezon pilotlar klasmanındaki şampiyonluk yarışında büyük bir çekişmeye sahne olan organizasyonda, Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) ise 7 yarış galibiyeti bulunuyor. Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas (Mercedes) ise birer yarıştan galip ayrıldı.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 351,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 343,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 203

4. Sergio Perez (Meksika): 190

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 153

TAKIMLAR

1. Mercedes 546,5

2. Red Bull: 541,5

3. Ferrari: 297,5

4. McLaren: 258

5. Alpine: 137

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