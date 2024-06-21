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Spor

Formula 1'de sıradaki durak İspanya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 10. etabı İspanya Grand Prix'si ile devam edecek.

AA21 Haziran 2024 Cuma 09:53 - Güncelleme:
Formula 1'de sıradaki durak İspanya
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Barcelona kentindeki 4,6 kilometrelik Barcelona-Catalunya pistinde, 66 tur üzerinden düzenlenecek etapta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 23 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 6, Ferrari'den Carlos Sainz ve Charles Leclerc ile McLaren'den Lando Norris birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 194 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 138

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 131

4. Carlos Sainz (İspanya): 108

5. Sergio Perez (Meksika): 107

TAKIMLAR

1. Red Bull: 301

2. Ferrari: 252

3. McLaren: 212

4. Mercedes: 124

5. Aston Martin: 58

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