Formula 1'de sıradaki durak İtalya

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek İtalya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 1 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer aldı, Lewis Hamilton ve Lando Norris ikişer, George Russell, Carlos Sainz, Charles Leclerc ve Oscar Piastri birer kez podyumun zirvesine çıktı.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 295
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 225
3. Charles Leclerc (Monako): 192
4. Oscar Piastri (Avustralya): 179
5. Carlos Sainz (İspanya): 172
Takımlar
1. Red Bull: 434
2. McLaren: 404
3. Ferrari: 370
4. Mercedes: 276
5. Aston Martin: 74