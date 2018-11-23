Formula 1'de yılın son yarışı Abu Dabi'de

Başkent Abu Dabi'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden yapılacak Abu Dabi Grand Prix'sinin sıralama turu, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 25 Kasım Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Önceki yarışlarda Lewis Hamilton 10, Sebastian Vettel 5, Daniel Ricciardo 2, Max Verstappen 2 ve Kimi Raikkonen bir kez podyumun zirvesine çıkmıştı.

33 yaşındaki Büyük Britanyalı Hamilton, Meksika'da düzenlenen grand prix sonrasında kariyerinin beşinci şampiyonluğunu ilan etmişti.

Formula 1'de Abu Dabi Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 383 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 302

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 251

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 237

5. Max Verstappen (Hollanda): 234

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 620 puan

2. Ferrari: 553

3. Red Bull: 392

4. Renault: 114

5. Haas: 90

(AA)