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Formula 1'de yılın son yarışı Abu Dabi'de

2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak sezonun 21. yarışıyla sona erecek.

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Başkent Abu Dabi'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur  üzerinden yapılacak Abu Dabi Grand Prix'sinin sıralama turu, yarın TSİ 16.00'da  başlayacak. Yarış ise 25 Kasım Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Önceki yarışlarda Lewis Hamilton 10, Sebastian Vettel 5, Daniel  Ricciardo 2, Max Verstappen 2 ve Kimi Raikkonen bir kez podyumun zirvesine  çıkmıştı.

33 yaşındaki Büyük Britanyalı Hamilton, Meksika'da düzenlenen grand  prix sonrasında kariyerinin beşinci şampiyonluğunu ilan etmişti.

Formula 1'de Abu Dabi Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar  klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 383 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 302

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 251

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 237

5. Max Verstappen (Hollanda): 234

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 620 puan

2. Ferrari: 553

3. Red Bull: 392

4. Renault: 114

5. Haas: 90

(AA)

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