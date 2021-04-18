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Spor

Formula 1'e yeni yarış

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda gelecek yıldan itibaren Miami Grand Prix'si düzenlenecek.

AA18 Nisan 2021 Pazar 14:55 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 14:55
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Organizasyondan yapılan açıklama göre, ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinde gerçekleştirilecek yarış için 10 yıllık sözleşme imzalandı.

Miami Grand Prix'sinin düzenleneceği pist, Amerikan Futbol Ligi (NFL) maçlarına ev sahipliği yapan Hard Rock Stadyumu'nun etrafında bulunacak.

5,41 kilometre uzunluğunda planlanan pist 19 viraj ve 3 ana düzlükten oluşacak, pilotlar azami 320 kilometre hıza ulaşabilecek.

Yarışın yapılacağı tarih ise daha sonra belirlenecek.

Miami Grand Prix'si, Teksas'ta gerçekleştirilen ABD Grand Prix'siyle birlikte ülkedeki ikinci Formula 1 yarışı olacak.

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