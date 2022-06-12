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Spor

Formula 2 pilotu Cem Bölükbaşı'na para cezası

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, babasının, Azerbaycan'daki yarışın ardından İsrailli sürücü Roy Nissany'nin antrenörüyle yaşadığı tartışma nedeniyle 5000 avro para cezası aldı.

AA12 Haziran 2022 Pazar 20:19 - Güncelleme:
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Başkent Bakü'de düzenlenen sezonun 6. ayağındaki sprint yarışından sonra ana yarışa da kaza yaparak veda eden Charouz takımı sürücüsü Cem, unutmak istediği bir hafta sonu yaşadı.

Mücadeleyi 16. sırada götüren Cem, 12. turda DAMS takımından Nissany'nin teması sonrası bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı. Kazanın ardından canlı yayına yansıyan takım telsizi diyaloglarında, Nissany'nin "Pistte bir geri zekalı var", Cem'in ise "Bana o vurdu" dediği duyuldu.

İki sürücünün de yarış dışı kalmasına neden olan kaza, mücadele sonunda incelendi ve çarpışmaya sebep olması nedeniyle Nissany'ye, sonraki yarışa 3 sıra geriden başlama cezası verildi.

Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) internet sitesinden yayımlanan yarış komiserleri raporu, olayın yarış sonuna da taşındığını gösterdi.

Buna göre, Cem'in babası Yavuz Bölükbaşı ve menajeri Temuçin Ünalp yarıştan sonra Dams takımının garajına gitti. Karşılıklı söylenen sözlerin ardından Nissany'nin antrenörü Francesco Martinez de tartışmaya dahil oldu. Kavgaya dönüşmese de tartışma, Cem'in babası ile antrenör Martinez'in birbirlerini itmesine kadar gitti.

Olay nedeniyle Yavuz Bölükbaşı'nın, Formula 2'nin sonraki ayağına katılması yasaklandı. Cem'e de 5000 avro para cezası verildi.

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