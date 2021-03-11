11 Mart 2021 Perşembe 20:45 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 20:45

Spor Toto Süper Lig 'de geçtiğimiz sezon Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk daha sonrasında alınan başarısız sonuçlar nedeniyle kulüpten ayrılmıştı. Ajansspor'da yer alan habere göre; ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, ortağı olduğu Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor.

KÜME DÜŞME BARAJI ARASINDA 11 PUANLIK FARK



Eredivisie'de 31 puanla 11. sırada yer alan Fortuna Sittard'ın küme düşme barajı ile arasında 11 puanlık fark bulunuyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda PSV Eindhoven'a 3-1'lik skorla mağlup olan Fortuna Sittard pazar günü Venlo'ya konuk olacak. Fortuna Sittard, 33 yaşındaki Hollandalı teknik adam Sjors Ultee yönetiminde 16 maçta; 9 galibiyet, 1 beraberlik ile 6 mağlubiyet elde etti ve 1.75 puan ortalamasını tutturdu.