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Spor

Forvete canavar geliyor! Ademola Lookman transferi resmen bitiyor

Ademola Lookman cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon Atalanta formasıyla tozu dumana katan 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız, Victor Osimhen'den sonra sansasyonel bir transfere hazırlanıyor. Bu kapsamda Lookman transferi de sonunda bitiyor. İşte Ademola Lookman'ın yeni sezondaki kulübü…

Star Gazetesi17 Mayıs 2025 Cumartesi 13:40 - Güncelleme:
Forvete canavar geliyor! Ademola Lookman transferi resmen bitiyor
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Ademola Lookman, sonunda imzayı atıyor. 27 yaşındaki Nijeryalı gol canavarı, yeni takımına "Evet" derken, yılın transferi için geri sayım başladı. Victor Osimhen'in vatandaşı olan Lookman, şimdiden gündem oldu.

ADEMOLA LOOKMAN HAMLESİ

Bu sezon İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da gösterdiği performansla dünyayı tıpkı Victor Osimhen gibi peşine takan Ademola Lookman'ın yeni adresi belli oldu.

Star.com.tr'nin İtalyan basınından edindiği bilgiye göre; Ademola Lookman transferi için kıyasıya rekabet sürüyor.

Haberin detaylarında Nijeryalı golcüyü takımlarına kazandırmak isteyen Premier Lig devleri, kesenin ağzını açtı.

Özellikle Liverpool'un, forvet hattını güçlendirmek için Ademola Lookman transferine 65 milyon civarı bir bonservis bedeliyle son noktayı koymaya yakın olduğu belirtildi.

Böylece Atalanta'dan sezon sonu ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lookman, vatandaşı Victor Osimhen'den sonra yılın transferine çok yakın.

20 GOL, 7 ASİSTLİK KATKI

Ademola Lookman, yıldızının parladığı Atalanta ile bu sezon tüm kulvarlarda 39 maçta boy gösterdi.

Nijeryalı oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 20 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

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