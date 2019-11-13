Forvete genç Erencan takviyesi
ASLAN’DA Falcao’nun sahalara dönüşünün gecikmesi ve Andone’nin de sakatlanmasının ardından forvette yaşanan sıkıntıyı gidermek için gençlik formülü devreye giriyor.
- Star Spor
Teknik Direktör Fatih Terim’in yaz kampı kadrosunda yer alan gençlerden Erencan Yardımcı’yı A Takım kadrosuna alacağı ve ihtiyaç duyulması halinde forma giydireceği öğrenildi.
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