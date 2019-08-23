Forvete Mounie gelmezse Okaka

Siyah-Beyazlılar, 24 yaşındaki Fransız asıllı Beninli golcü için Huddersfield’e kiralama teklifinde bulunmuştu. İngiliz kulübü ise kiralama önerisine sıcak bakmamış, bonservis bedeli olarak 5 milyon euro talep etmişti. Sportif Direktör Ali Naibi, bir taraftan Huddersfield’i kiralama konusunda ikna etmeye çalışıyor. Beşiktaş’ın alternatif olarak da gündemine Watford’dan Stefano Okaka’yı aldığı öğrenildi.