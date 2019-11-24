Forvetsiz kaldılar! Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11’ler
Bu akşam Y.Malatya ile deplasmanda 19.00’da oynayacağı maç öncesi zor durumda kalan Kanarya’da golcü olarak Moses görev yapacak. Kaptan Emre ise 1 maç aradan sonra 11’de yer alacak.
- Star Spor
SÜPER Lig’de 11 haftada 20 puan toplayan Fenerbahçe’de dün sakatlara Vedat Muriç ve Max Kruse’den sonra elinde kalan tek golcü Mevlüt Erdinç de eklendi. Böylece Kanarya bu akşam deplasmanda Yeni Malatya ile 19.00’da oynayacağı maç öncesi santrforsuz kaldı. Mete Kalkavan’ın yöneteceği, beIN Sports1’in yayınlayacağı maçta golcü olarak Moses oynayacak.
MEVLÜT ERDİNÇ’TE KISMİ YIRTIK
Teknik direktör Ersun Yanal 11 Lig maçının hepsinde forma giyip 7 gol atan ve 1 de asist yapan Vedat Muriç’in yerine ileride santrfor olarak Mevlüt’e görev vermeyi planlıyordu. Ancak antrenmanda sol bacak alt adalesinde ağrı hisseden Mevlüt’ün çekilen MR’ında kısmi yırtık tespit edildi. Bunun üzerine golcü kadrodan çıkarıldı. Santrfor olarak forma giyecek Moses’ın ise bu sezon 4 maçta 1 gol 1 asisti bulunuyor.
SERGEN YALÇIN TRİBÜNDE
Kasığındaki sakatlık nedeniyle milli ara öncesi 8 Kasım’da oynanan, Kanarya’nın 3-2 galibiyetiyle biten Kasımpaşa maçında oynayamayan kaptan Emre bu akşam Yeni Malatyaspor’a karşı 11’de yerini alacak. Cezalı Isla’nın yerine sağ bekte Nabil Dirar oynayacak. Ev sahibinde teknik direktör Sergen Yalçın cezalı olduğu için tribünde oturacak. Sarı-Siyahlılar’da Eren Tozlu da cezalı olduğu için Fener’e karşı forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11’LER:
BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Fabien, Sakıb, Mustafa, Hadebe, Chebake, Donald, Acquah, Bifouma, Gökhan, Guilherme, Jahovic
FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Tolga, Emre, Gustavo, Deniz, Rodrigues, Moses
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